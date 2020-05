Guaçuí permanece com 13 casos confirmados de Covi-19; veja os bairros

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 89

Advertisement

Advertisement

O município de Guaçuí permanece com 13 casos confirmados da Covid-19. Os casos em investigação diminuíram para 12, segundo o boletim emitido pela prefeitura neste sábado (2). No documento anterior, eram 19 casos suspeitos. Duas pessoas estão curadas da doença e outras 11 permanecem em isolamento.

Dos 11 casos que ainda estão em isolamento, 4 são moradores do Centro da cidade, 2 do bairro São José (Avenida José Alexandre), 2 do Manoel Monteiro Torres, 1 da Vila dos Professores, 1 do Cid Moreira e 1 do bairro Jurema. Dos dois casos curados, um é morador do Centro da cidade e outro do bairro Antônio Martins.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.