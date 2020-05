Guaçuí já registra 10 curados dos 15 infectados pela Covid-19

Por Redação - Redação 6

A Vigilância Epidemiológica de Guaçuí liberou mais um boletim epidemiológico, na tarde desta sexta-feira (8), e o município continua com 15 casos confirmados. O número de pessoas curadas subiu para 10, enquanto somente cinco seguem em tratamento e isolamento social. Contudo as notificações voltaram a subir, passando de 74 para 78, ao mesmo tempo em que os casos suspeitos subiram de seis para nove. Os descartados, agora, são 54.

Os casos confirmados e suspeitos seguem sendo monitorados pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e apenas um se encontra internado na Santa Casa de Cachoeiro, enquanto os outros estão em isolamento social, em suas casas. As pessoas que tiveram contato com esses pacientes também estão sendo monitoradas. A Vigilância não passa informações pessoais das pessoas infectadas, apenas os bairros em que residem.

Entre os 10 casos curados, quatro são do Centro da cidade, um do Manoel Monteiro Torres, um do Cid Moreira, um do São José, um do bairro Antônio Martins, um do Jurema e um da Vila dos Professores. Dos outros cinco casos confirmados, três são moradores do Centro da cidade, um do bairro São José (Avenida José Alexandre) e um do Manoel Monteiro Torres. O número de suspeitos subiu de seis para nove.

Risco Moderado

Na manhã desta sexta-feira, uma publicação falsa surgiu nas redes sociais, tentando se passar por uma divulgação oficial da Prefeitura de Guaçuí, em seu site, afirmando que Guaçuí tinha chegado a 16 casos confirmados, o que é uma mentira e foi esclarecido pelo Setor de Comunicação do município. Além disso, falava que o município teria passado para o Risco Moderado, o que já aconteceu a mais de uma semana, o que implica em qualquer mudança nas restrições ao comércio colocadas para o Risco Baixo. Ou seja, tudo não passava de um fake news, uma notícia falsa que também pecava na péssima diagramação e pelo erros de português primários.

Guaçuí passou do grupo de Risco Baixo para Risco Moderado no Mapa de Gestão de Risco para o contágio do Coronavírus (Covid-19), do Governo do Estado, divulgado no dia 2. Por isso, teve que adotar novas medidas de prevenção à pandemia que têm validade até 10 de maio, ou seja, outro mapa dever ser divulgado ainda neste final de semana.

A Prefeitura de Guaçuí segue com as medidas que vêm sendo tomadas desde o começo de março, quando foram suspensas as atividades da Terceira Idade, até a implantação das barreiras sanitárias, desinfecção das ruas e o uso obrigatório de máscaras. Além do isolamento e distanciamento social, evitando aglomerações. O cidadão que quiser denunciar qualquer atitude que vá contra as medidas previstas nos decretos estadual e municipais, pode ligar para o telefone (28)99923-9942, por meio de mensagens.

