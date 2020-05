Governo do ES adquire equipamentos que ajudarão testagens da Covid-19 em hospitais

Por Redação - Redação 129

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, realizou a locação de seis equipamentos, mais a compra de 30 mil testes de PCR em tempo real ultrarrápidos. A medida tem objetivo de possibilitar aos hospitais que são referências no tratamento do novo Coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo a realização de testagens em pacientes graves e nos casos de óbitos suspeitos. Os equipamentos chegam a partir desta semana.

A medida, segundo o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, é importante para conferir mais agilidade nos diagnósticos. “O resultado sairá em até uma hora e meia, a partir do início do processamento”, informou.

As unidades que passarão a realizar a testagem são os hospitais estaduais Dório Silva, Jayme dos Santos Neves, ambos na Serra; o Infantil de Vitória; Silvio Avidos, em Colatina; Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus; e a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

Locação

Foram locados seis equipamentos com sistema VERI-Q, que é um sistema confirmatório rápido e compacto de identificação do SARS-COV-2 (novo Coronavírus) pela metodologia de RT-PCR. Também foram adquiridos 30 mil testes de PCR em tempo real ultrarrápidos.

A ratificação de aquisição por dispensa de licitação foi publicada no Diário Oficial do Estado, no último dia 1º, com a contratação da empresa Produtos Médicos Hospitalares Ltda., por seis meses de contrato.

