Governador do ES e prefeitos vão discutir sobre a importância do isolamento de pacientes com Covid-19

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 659

Advertisement

Advertisement

Em um pronunciamento no início da noite desta segunda-feira (18), o governador do Estado, Renato Casagrande, disse que terá uma nova reunião, por videoconferência, com os prefeitos dos municípios capixabas, na manhã desta terça-feira (19). “Vamos reforçar a importância da atenção primária, das unidades de saúde e também do isolamento e distanciamento social das pessoas que testam positivo”, ressaltou.

Casagrande enfatizou também o perigo mostrado pelos dados do inquérito sorológico, que apontou que 84 mil pessoas já contraíram a Covid-19 no Estado. “A maioria das pessoas ou não tiveram sintomas ou tiveram sintomas muito leves e nem procuraram atendimento médico. Aí mora o perigo. Se há pessoas com o vírus e sem sintomas, e não têm o cuidado necessário, podem transmitir o vírus para pessoas do grupo de risco. Por isso precisamos ter cautela. Isolamento social é o remédio que temos”.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.