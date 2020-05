Forças de segurança do ES fazem escolta de caminhão com carregamento de respiradores

Por Redação - Redação 510

Duas equipes de policiais do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas (Nuroc), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), realizaram, com sucesso, o trabalho de escolta do caminhão que transportou um carregamento de respiradores, adquiridos pelo Governo do Estado.

A carga estava na fábrica da empresa fornecedora, localizada no município de Cotia (SP). O objetivo foi evitar qualquer tipo de interceptação de criminosos e dar suporte ao caminhoneiro no trajeto entre os estados. A viagem durou, entre ida e volta, três dias e em determinado momento contou com apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

A equipe contou com seis policiais que realizaram todo o trabalho de acompanhamento da carga, entregue no Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, na madrugada desse sábado (2). Na parte da manhã, viaturas da Polícia Militar deram apoio à entrega dos equipamentos no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, que é o hospital de referência para casos do novo Coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo.

A partir de agora, os 30 respiradores estão disponíveis para ampliação dos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

