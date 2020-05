Fiés católicos e evangélicos levam orações e afeto para profissionais da saúde da Santa Casa de Guaçuí

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 593

Advertisement

Advertisement

Profissionais da saúde da Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí receberam nesta semana, fiéis da Paróquia São Miguel Arcanjo e também de igrejas evangélicas, que levaram palavras de apoio e fizeram orações pedindo proteção para aqueles que estão na linha de frente no combate à covid-19.

O momento de fé acalentou enfermeiros, médicos e outros profissionais que precisam conviver diariamente com o risco de contrair a doença.

De acordo com Gilson Caetano, provedor da Santa Casa, equiepes vêm buscando melhorar a estrutura do hospital, reforçando melhorias, principalmente, neste momento de pandemia.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“Todo o trabalho de reestruturação da Santa casa que começou na gestão do José Areal vem sendo seguida com muita responsabilidade pela nossa diretoria tem ajudado e muito no combate à covid-19”.

Além disso, Caetano vem realizando mudanças no corporativo do hospital. “Está com as contas saneadas, dividas renegociadas, funcionários com o pagamento em dia tem ajudado a nos preocupar com o que realmente importa nesse momento, tratar da saúde dos que nos procuram com eficiência e segurança”.

Sobre a homenagem aos profissionais da saúde, Gilson acredita que atitudes como dão força para quem precisa vencer o inimigo invisível.

Advertisement

“Acreditamos que toda a gestão por mais eficiente que seja não supre a carência de afeto e reconhecimento que nossos profissionais de saúde estão tendo. É nesse momento que gestos como o da Igreja Católica e Comunidade Resgate trazem um alento a esses profissionais tão necessários principalmente nesse momento difícil”, finalizou.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.