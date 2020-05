Federação da Agricultura e Senar-ES entregam máscaras e álcool para Sindicatos Rurais

Por Redação - Redação 41

No Estado, alguns Sindicatos Rurais estão atendendo produtores de forma presencial e a Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo (FAES) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Espírito Santo (Senar-ES) estão entregando kits de prevenção ao Covid-19 contendo máscaras, álcool em gel e cartazes com instruções de prevenção.

Para o presidente da FAES, Júlio Rocha, a ação é um reforço aos cuidados de higiene para evitar a contaminação pelo Coronavírus. “O campo não parou, a produção de alimentos continua firme e forte e se faz necessário contribuirmos com o processo educacional de proteção de quem atua nos Sindicatos para que possam trabalhar de forma segura no atendimento de nossos produtores rurais. Por ser uma atividade essencial, a produção no campo exige planejamento e cautela, sendo assim necessário que todos se cuidem o máximo possível”, disse.

Nesta quinta (07) e sexta-feira a entrega dos kits acontece nos Sindicatos do sul, e na segunda será nos do norte. Todos os Sindicatos Rurais que estão atuando com atendimento presencial no interior capixaba receberão os materiais de prevenção.

