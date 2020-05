Família surpreende e emociona casal em chá revelação virtual em Cachoeiro

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 298

O Dia das Mães deste domingo (10) foi mais do que especial para a advogada Tais Mozer Lourencini Destéffani, de 28 anos, e seu marido, o professor Tiago Destéffani Admiral, 36. Grávida pela primeira vez, eles haviam programado um chá revelação virtual com a família e amigos para contar se teriam uma menina ou um menino.

Porém, pouco tempo antes do evento, quando se preparavam para a transmissão, a campainha tocou e ao atenderem a porta se depararam com os familiares em sua rua, no bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim, todos com máscaras e respeitando o limite de distância por causa da pandemia do novo coronavírus. Na porta da casa, eles organizaram caixas personalizadas para que o casal descobrisse o sexo do bebê com todos juntos, mas de forma segura, compartilhando um momento tão especial.

O casal ficou muito emocionado e chorou ao ver a manifestação de carinho. A ideia de ter um chá revelação tradicional havia sido programado antes do surgimento da pandemia, mas os planos precisaram mudar. “Antes da pandemia nós programávamos para fazer o chá revelação. Compramos lembrancinhas, fechamos com arrumação e até já tínhamos comunicado para alguns amigos e parentes. Porém, não foi possível concretizar nossa vontade devido ao caos que estamos vivendo e para não colocarmos a vida de todos em risco”, contaram os papais.

Tais, que está com 14 semanas de gestação fez exame de sangue para saber o sexo do bebê e o resultado foi entregue para sua irmã Renata, que já é mamãe de um casal e preparou toda surpresa deste domingo. Todos os detalhes foram pensados com muito carinho pela irmã para Tais e Tiago.

“Estava tudo planejado para ser virtual, mas a família (vovô Geraldo, vovó Cecília Maria, os tios Gustavo, Tatiane, Júnior e os primos Rafaela, Talita e Mateus) resolveram fazer uma surpresa a mais, vir até a nossa casa e nos encontrar pessoalmente, todos de máscara e na nossa rua mesmo fizeram a surpresa. Ficamos imensamente emocionados, parecia surreal, era uma felicidade que não cabia no nosso peito, mas sim, a ficha caiu, eles estavam ali todos juntos para descobrirem o sexo do nosso bebê. A nossa vontade era de sair correndo e poder abraçar todos, mas o momento não permitiu que isso acontecesse, mas só de sabermos que estavam ali já era uma felicidade sem fim”, conta o casal. (veja vídeo no final da matéria)

Tudo foi registrado em vídeo e, durante a surpresa, outros familiares e amigos (vovó Alda e os tios, a vovó Angela, Bruna, Mannuah , Nathan e a Érika) assistiram virtualmente.

A revelação foi feita com a abertura de duas caixas colocadas na porta da casa de Tais e Tiago. Uma rosa com o nome Cecília e outra azul com o nome Bernardo. Tudo feito com muita dedicação pela irmã Renata para que a surpresa saísse perfeita. Ao abrirem a tampa, os balões que subissem indicariam o sexo do bebê. “Estávamos como coração a mil e, ao cortarmos as fitas, descobrimos que a Cecília vem aí para nossa alegria. Escolhemos esse nome, pois tem um significado especial para nós. Santa Cecília é uma santa cristã e é considerada a padroeira dos músicos e da música sacra porque morreu cantando a Deus. Também é uma homenagem a minha mãe, que se chama Cecília Maria”, explica Tais.

A mãe de primeira viagem conta, ainda como foi o seu primeiro Dia das Mães. “Passei meu primeiro dia das mães sem poder dar um abraço apertado na minha mãe devido à pandemia, mas ao mesmo tempo feliz demais por ter me tornado mãe da Cecília, nossa princesinha. Cecília vai nascer em um ano meio turbulento, mas esperamos, se Deus quiser, que até lá tudo se normalize e ela possa receber o carinho de toda a família. Fica aqui registrado nosso agradecimento a todos que direta ou indiretamente participaram, se emocionaram e se identificaram com esse momento tão feliz em nossas vidas!”, completa Tais. Veja o momento emocionante:

