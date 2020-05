Estudo estima que mais de 90 mil pessoas já se contaminaram com o novo coronavírus no ES

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 124

Um estudo publicado nesta sexta-feira (8), pelo Imperial College de Londres, estima que, no Espírito Santo, 90 mil pessoas já se contaminaram com o novo coronavírus. A análise foi feita em cima de dados de 16 Estados brasileiros, de onde os cientistas estimaram a proporção da população infectada. No Espírito Santo, por exemplo, a taxa de contaminação, segundo os modelos, é de 2,24%. Esse percentual, retirado da população estimada no Estado, de 4,04 milhões de pessoas, daria os mais de 90 mil casos.

Os números oficiais apontam 3.988 casos confirmados de Covid-19 no Estado, com 157 óbitos. No entanto, há os casos assintomáticos e os que tiveram sintomas leves da doença, que podem não entrar nessa conta. Para dar uma ideia, segundo uma pesquisa feita pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP), o número de casos no Brasil, hoje em 137 mil, pode ultrapassar 1,5 milhão. A estimativa do estudo é baseada na taxa de mortalidade da doença na Coreia do Sul, que está testando, em massa, a população.

Em todo o país, segundo o estudo britânico, o número está muito abaixo do que é considerado ideal para frear uma epidemia. Para garantir a chamada “imunidade de rebanho”, entre 60% e 80% da população precisaria ter adquirido algum tipo de imunidade contra a doença. Isso geraria uma “vacina natural” e uma barreira contra o vírus, e controlaria a epidemia.

O número de reprodução, ou seja, quantas pessoas um indivíduo contaminado pode infectar, está em 1,57 no Estado. Para que a epidemia seja considerada controlada, também é preciso que esse número seja 1 ou abaixo de um.

“Nossa estrutura de modelagem requer dados de óbitos suficientes para estimar tendências e, portanto, limitamos nossa análise a 16 estados que sofreram um total de mais de cinquenta óbitos”, explica o estudo.

Segundo o relatório, a epidemia brasileira é descrita usando três medidas epidemiológicas: o número de infecções, mortes e de reprodução. A distribuição das mortes entre os Estados é altamente heterogênea, continua a pesquisa, com cinco Estados – São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Amazonas – respondendo por 81% das mortes relatadas até o momento. Nesses Estados, estima-se que a porcentagem de pessoas infectadas pelo novo coronavírus varie de 3,3% em São Paulo a 10,6% no Amazonas.

