Espírito Santo totaliza 8.878 casos de coronavírus e 363 mortes nesta quinta-feira

Mais 383 casos do novo coronavírus foram confirmados no Espírito Santo nesta quinta-feira (21), totalizando 8.878 infectados. Outras 17 mortes foram contabilizadas e somam 363.

Os dados foram atualizados nesta tarde pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) pelo Painel Covid-19 ES e também mostram que 3.875 pessoas estão curadas. Vila Velha lidera com 1.685 casos, sendo 58 óbitos. Já Serra foi a cidade com mais mortes registradas, com 95 e 1.646 infectados. A capital Vitória é a segunda com mais casos com 1.664 e 68 mortes.

Acesse Painel Covid-19 e confira todos os detalhes da pandemia no Estado

