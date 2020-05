Espírito Santo tem quase 10 mil casos confirmados e 418 mortes por Covid-19

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 247

O número de casos confirmados de Covid-19, no Espírito Santo, aumentou para 9.959, ou seja, 439 casos a mais nas últimas 24 horas. O número de mortes também aumentou para 418, o que significa 21 novos óbitos. Os números fazem parte do Painel Covid-19, do Governo do Estado, e se referem à atualização deste sábado (23).

Ao todo, são 4.660 curados e uma taxa de letalidade de 4,2%. O município com maior número de casos é Vila Velha (1.871), seguido de Serra (1.869) e Vitória (1.831).

