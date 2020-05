Espírito Santo registra 11 mortes por Covid-19 em 24 horas; número de infectados sobe para 3.988

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 134

O Espírito Santo tem 3.988 casos confirmados de Covid-19, 157 mortes pela doença e 1.332 pessoas curadas. Foram 11 óbitos, 95 curados e 274 novos casos registrados nas últimas 24 horas.

Os números são do Painel Covid-19, do Governo do Estado, e foram divulgados nesta quinta-feira (7). A taxa de letalidade no Estado é de 3,94% e a faixa etária com mais registros é a de 30 e 39 anos.

