Espírito Santo recebe 30 respiradores depois de lutar, na Justiça, pelos equipamentos

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 170

O Espírito Santo recebeu, nesta sexta-feira (1º), 30 dos 59 respiradores que foram comprados para o Hospital Jayme dos Santos Neves. As informações foram repassadas, neste sábado (2) pelo governador Renato Casagrande, por meio de suas redes sociais. Os equipamentos, que serão usados para equipar novos leitos de UTI para uso em pacientes graves com Covid-19, foram alvo de uma disputa judicial.

A solução para o imbróglio só surgiu após uma audiência de conciliação que ocorreu na tarde de quarta-feira (29), quando ficou decidido que o Estado receberia, na sexta (1º) 30 dos 59 respiradores que foram comprados. Os demais chegarão ao Estado em 19 de maio.

“Fizemos o pedido de compra, por meio do Hospital Jayme dos Santos Neves e ficamos surpresos com a carta da empresa afirmando que não iria atender, porque os respiradores foram requisitados pela União. Ajuizamos uma ação, perante a Justiça Federal, e fizemos uma liminar determinando que a empresa respeitasse a compra do Estado. Com base nessa liminar, no dia 24 de março, a empresa informou que as peças, que são importadas, não haviam chegado e pediram a prorrogação do prazo de entrega. O Estado e a Aebes (Associação Evangélica Beneficente do Espírito Santo, que administra o Jayme dos Santos Neves) não concordaram. Por conta disso, o juiz designou a audiência e conseguimos o acordo”, explicou o subprocurador-geral para Assuntos Jurídicos, dr Jasson Hibner Amaral, logo após a audiência.

RESPIRADORES ENTREGUES!!!Depois de uma disputa judicial onde a P. do Estado atuou com muita eficiência, policiais da S. Segurança escoltaram o caminhão da SESA que trouxe 30 respiradores que estão sendo entregues no Hospital Jaime Santos Neves. Mais leitos de UTI para Covid 19. pic.twitter.com/sN1MorKaJk — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) May 2, 2020

Em nota, o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, informou que “a empresa Magnamed Tecnologia Médica Ltda se manifestou, na última sexta-feira (24), à Justiça Federal comunicando que não entregaria os 59 respiradores comprados pela unidade. Diante disso, considerando o descumprimento da medida imposta, o jurídico da Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (Aebes), organização social que administra o Hospital Dr. Jayme, apresentou petição no processo requerendo a majoração da multa, o indiciamento dos sócios da empresa Magnamed pelo crime de desobediência à ordem judicial, a busca e apreensão dos 59 respiradores inicialmente adquiridos. Ainda, a instauração de Inquérito Policial para apuração do crime de exposição do perigo para a vida ou saúde de outrem, sem prejuízo de futuro indiciamento por homicídio, caso haja algum óbito de paciente pela falta dos respiradores objeto da compra”.

