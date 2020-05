Espírito Santo já totaliza 9.520 casos e 397 mortes pelo novo coronavírus

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 66

O Espírito Santo já registra 9.520 casos do novo coronavírus com 397 mortes nesta sexta-feira (22). A atualização consta no Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e conta mais 645 infectados e 34 mortes em 24 horas.

O número de curados é de 4.330 e a taxa de letalidade está em 4,17% no Estado. Foram realizados 34.509 testes em todo o ES.

A cidade de Vila Velha continua liderando em casos com 1.810 infectados e 63 mortes, seguido de Serra que registra a maior taxa de mortes com 107 óbitos e 1.777 casos. A capital Vitória segue na terceira colocação com 1.748 casos e 72 mortes.

