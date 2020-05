Espírito Santo atinge a marca de 4.412 infectados e registra sete mortes nas últimas 24h pela Covid-19

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 323

Na tarde deste sábado (9) o Espírito Santo registrou mais 170 casos do novo coronavírus (Covid-19) e totaliza 4.412 infectados em 24 horas. Destes, 1.607 já estão curados. Os óbitos são 172, sendo sete em apenas um dia.

Os dados foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) por meio do Painel Covid-19. Vila Velha é a cidade com mais casos com 1015 registro. A taxa de letalidade em todo o ES é de 3, 90%. Mais de 19.600 testes já foram realizados no Estado.

