ES tem segundo óbito de profissional da saúde por Covid-19

O Espírito Santo totaliza 3.540 casos confirmados de Covid-19, segundo o boletim do Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies), divulgado nesta terça-feira (5). Dos 133 óbitos confirmados por Covid-19, dois são de profissionais de saúde. No total, 1.133 (32,0%) profissionais de saúde estão infectados no Espírito Santo.

Hoje, o estado possuiu 728 leitos para tratamento da Covid-19, sendo 355 leitos de UTI com 60,56% de ocupação e 373 leitos de enfermaria com 36,46% de ocupação. Até o momento, 1.128 pessoas estão curadas no estado e 15.988 testes RT PCR foram realizados.

Vila Velha (866), Serra (711), Vitória (699) e Cariacica (469) concentram 77,5% dos casos. Do total de casos confirmados, 54,1% são do gênero feminino e 45,9% do gênero masculino¹.

No Brasil são 114.853 casos confirmados e 7.921 mortes registradas. O maior número de casos no país concentra-se na Região Sudeste (52.436), com 34.053 em São Paulo e 12.391 no Rio de Janeiro. A maior incidência de Covid-19 foi registrada no Amapá, com 228,32 casos confirmados por 100 mil habitantes.

No mundo, são 3.656.644 casos confirmados e 256.736 óbitos até o momento.

