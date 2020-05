ES Solidário já entregou 60 toneladas de donativos e fortalece atendimento à população no interior

Por Redação - Redação 17

Advertisement

Advertisement

O ES Solidário fortaleceu as entregas de cestas básicas, arrecadadas através do programa, no interior do Estado nesta semana. Foram feitos repasses a famílias de Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Ibitirama, Itapemirim, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Mucurici, Muqui e Ponto Belo. Desde o início do programa, já foram feitas entregas de 60 toneladas de donativos.

Todas as entregas são organizadas através das demandas recebidas pela Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), que coordena o ES Solidário. Solicitações são feitas por municípios, mas também por coletivos, associações, igrejas que têm ações sociais, que fazem com que os donativos cheguem às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. O apoio na logística das entregas é feito pelo Corpo de Bombeiros.

Em Água Doce do Norte foram entregues 300 cestas básicas à Assistência Social do município na última segunda-feira (04). Já em Ibitirama, foram entregues 225 cestas na Apae e no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) da cidade na terça-feira (05).

Advertisement

Continua depois da publicidade

Nesta quarta-feira (06), em Laranja da Terra, foi realizada a entrega de 110 cestas básicas na Apae da cidade e também em uma associação de agricultores. Em Afonso Cláudio foi atendida à demanda de 20 cestas na Apae.

Instituições de Cachoeiro de Itapemirim, Muqui e Itapemirim receberam donativos na quinta-feira (07). No total, foram entregues 241 cestas básicas. Já nesta sexta-feira (08), assentamentos de Ponto Belo e Mucurici receberam 280 cestas básicas, sendo 140 cada.

Também foram realizadas entregas de fraldas geriátricas em instituições de Aracruz, Marechal Floriano, Muqui e Viana.

Essa variação nas doações de donativos, que não se concentram somente em cestas básicas, foi destacada pela secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo.

Advertisement

“O ES Solidário vem crescendo ao longo dos dias. Temos recebido vários tipos de doação, além das cestas básicas, como kits de higiene, fraldas geriátricas, máscaras, álcool. Isso faz com que a gente atinja o maior número de pessoas, mas também pessoas que estão apresentando necessidades específicas nessa época de pandemia”, disse a secretária.

ES Solidário em números

Desde o início do programa, já foram arrecadadas e distribuídas doações de 6.065 cestas básicas, 3.327 kits de higiene e limpeza, além de 259 pacotes de fraldas geriátricas. No total, até o momento, famílias de 27 cidades do Espírito Santo foram atendidas pelo ES Solidário.

A secretária agradeceu as doações e destacou o valor da boa ação nesta época de pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

“A nossa gratidão ao povo capixaba pela solidariedade e pela empatia. Precisamos dessa ajuda porque apesar de todos os esforços do Governo, de todo o investimento feito, organizar essas doações e fazer com que elas cheguem às pessoas que mais precisam faz com que a gente passe por esse período tão difícil de uma maneira mais fraterna. É isso que o ES Solidário vem nos mostrando: o poder de mobilização e solidariedade da sociedade capixaba em fazer com que as pessoas tenham um pouco mais de dignidade nesse momento tão difícil”, declarou Nara Borgo.

Como doar

As cestas básicas, kits de higiene pessoal e de limpeza podem ser entregues em uma das 17 bases operacionais do Corpo de Bombeiros em todo o Estado ou nas unidades de Defesa Civil nos municípios. É possível também fazer doações em dinheiro por meio de Documento Único de Arrecadação (DUA) ou depósito em conta bancária do Governo do Estado, além da doação de serviços comuns, bens móveis ou imóveis, licenças de softwares e o comodato a favor de órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, enquanto perdurar o Estado de Emergência em Saúde Pública.

Saiba mais informações sobre como doar em: https://coronavirus.es.gov.br/ESsolidario

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.