ES registra aumento no índice de isolamento social no final de semana

Por Ana Glaucia Chuina

Os números que indicam a taxa de isolamento social do capixaba no final de semana foram divulgados na tarde desta segunda-feira (18) e mostram uma elevação em comparação com o último final de semana e, também, durante a semana em todo o Espírito Santo.

A taxa estadual ficou em 56,6% no domingo e em 51,8% no sábado. A Grande Vitória, que que vinha registrando taxa abaixo dos 50% durante a semana, subiu para 55,93% e 51,36% no domingo e sábado, respectivamente.

Na lista de cidades, tendo como base o último domingo, o município de Bom Jesus do Norte, na microrregião Caparaó, no extremo sul, foi o que obteve menor índice com 46%. A maior taxa de isolamento foi registrada em Águia Branca com 79% no noroeste capixaba.

