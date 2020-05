ES atualiza conduta médica sobre uso da cloroquina por não eficácia científica

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 56

Em entrevista nesta sexta-feira (29), o secretário de Saúde do ES, Nésio Fernandes, disse que o Estado atualizou sua conduta em relação ao uso de cloroquina em pacientes com Covid-19 em estado grave e por não haver comprovação científica do medicamento.

A decisão estadual acompanha os recentes estudos clínicos e científicos divulgados nesta semana por renomadas instituições mundiais, como por exemplo, a Organização Mundial da Saúde (OMS), nos quais não havia comprovação de resultados satisfatórios do uso da cloroquina e hidroxicloroquina e, pelo contrário, as reações como complicações cardíacas, já haviam sido evidenciadas nos pacientes.

Na semana passada, Fernandes já havia ressaltado que pacientes capixabas em UTI tiveram complicações cardiológicas que levaram à suspensão do medicamento após administração da cloroquina.

“O estado do Espírito Santo reuniu um grupo de especialistas, médicos intensivistas, infectologistas, médicos especialistas em medicina e saúde da comunidade e encomendou opinião técnica que pudesse orientar as melhores práticas assistenciais para cuidado dos pacientes atingido pela Covid-10 nos serviços de saúde do ES. O uso de cloroquina associada a azitromicina foi adota em pacientes em UTI até a semana passada. Inúmeras, pesquisas, estudos e artigos foram desenvolvidos no mundo e a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Infectologia, Associação dos Médicos Intensivistas construíram um consenso aonde foi retirada o uso da cloroquina e azitromicina em pacientes graves ficando a cargo dos médicos assistentes a avaliação se utiliza ou não esse medicamento para pacientes em Unidade de Terapia Intensiva. Nós retiramos a indicação da prescrição universal a pacientes deste medicamento por não haver evidências científicas que apontem a eficácia deles em pacientes graves. A própria OMS o fez, alguns países do mundo já tem abandonado o uso da cloroquina totalmente. A OMS suspendeu as pesquisas que investigavam a eficácia do usos em pacientes graves e leves e optamos por adotar os consensos das sociedades médicas com protocolo assistencial no ES. Na atualização do nosso protocolo nós reafirmamos nossa conduta anterior já recomendada pelo Estado do Espírito Santo de não recomendar o uso da cloroquina em pacientes com quadros leves porque não existe evidencia cientifica. Não existe boa prática médica que sustente a prescrição de cloroquina para pacientes leves. As orientações da Sesa são orientadas pela ciência, para melhor benefício dos pacientes”, afirma Fernandes.

O secretário enfatizou, ainda, que: “No momento que existirem evidência científicas que apontem benefício ao paciente ao desfecho clínico, da evolução da doença, nós iremos adotar todo e qualquer medicamento possível para a população. No entanto, até o presente momento, não estão disponíveis tratamentos específicos e nós alertamos a população sobre o risco do uso indiscriminado da cloroquina ou de qualquer outro medicamento que não tenha comprovação da sua eficácia”.

