Entidades capixabas participam de campanha que promove manutenção dos empregos

Por Redação - Redação 99

Em parceria com entidades capixabas, o Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES) promove a campanha “Trabalha e Confia” pela manutenção dos empregos na atual crise da pandemia da COVID-19, convidando empresas a se comprometerem em não reduzirem seu quadro de empregados por, no mínimo, três meses, tendo como base o quantitativo de empregos mantidos em fevereiro de 2020. A iniciativa é inspirada no movimento nacional “Não Demita”.

O Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas), Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais, Cal e Calcário do Estado do Espírito Santo (Sindirochas), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), a Companhia de Alimentos Uniaves e a Itabira Agro Industrial já aderiram à campanha de sensibilização e responsabilidade social.

Com adesão opcional e focado no compromisso coletivo de caráter moral, sem implicar em penalidades por descumprimento, o projeto serve como demonstração de compromisso social para sensibilizar os empregadores a continuarem no esforço para a manutenção dos seus postos de trabalho. Todos os parceiros envolvidos terão seu compromisso divulgado publicamente no site e nas redes sociais do MPT-ES.

Propostas

O MPT-ES também se mostra disponível a receber, de empresas ou entidades interessadas, propostas de políticas públicas municipais, estaduais ou federais capazes de colaborar para a manutenção e ampliação de postos de trabalho, desde que haja a possibilidade e pertinência de sua eventual atuação como articulador junto ao respectivo ente federado implicado.

As sugestões podem ser encaminhadas pelo site http://www.prt17.mpt.mp.br/, por intermédio de peticionamento eletrônico no procedimento nº 000279.2020.17.001/0, ou direcionadas para o e-mail [email protected], informando o interesse da empresa e inserindo a documentação.

Inspiração

O movimento “Não Demita”, inspiração do projeto capixaba, foi idealizado por um conjunto de mais de 40 grandes companhias, com o objetivo de preservar o emprego de seus funcionários até, pelo menos, 31 de maio. Atualmente, mais de quatro mil empresas estão apoiando o movimento no Brasil.

