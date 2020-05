Em solenidade virtual, Governo do ES entrega equipamentos agrícolas para Castelo

Por Redação - Redação 16

Em solenidade virtual, o governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta terça-feira (26), a entrega de equipamentos agrícolas ao município de Castelo. O investimento de R$ 450 mil, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), tem o objetivo de reforçar a infraestrutura agrícola do município. O caminhão truck basculante e a retroescavadeira vão atender as demandas locais, beneficiando moradores e trabalhadores de distritos e bairros.

“Essa é a segunda cerimônia que a gente faz por videoconferência. Nesse momento de pandemia do novo Coronavírus focamos na saúde, mas não deixamos de lado as outras áreas. Fico honrado em estar mais uma vez ajudando o município de Castelo. Estamos fazendo a estrada de Castelo a Muniz Freire, de Castelo a Fruteiras, além de diversos calçamentos rurais e ações para melhorar a qualidade de vida da população castelense. Hoje estamos entregando um maquinário importante para a prefeitura”, afirmou o governador Casagrande.

Para o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Paulo Foletto, a entrega dos equipamentos reforça o compromisso do Governo do Estado com a agricultura capixaba, principalmente, em meio à pandemia da Covid-19. “Esses investimentos terão capacidade de beneficiar diretamente os agricultores familiares. A agricultura no município de Castelo é muito forte e intensa, com uma expressiva produção de café e hortaliças. Nossa missão é avançar cada vez mais no interior com reforço na infraestrutura rural e com incentivo a atividades geradoras de renda”, disse Foletto.

Já o subsecretário de Estado de Infraestrutura Rural, Rodrigo Vaccari, lembrou que o município de Castelo tem mais de três mil quilômetros de estradas rurais. “Esses equipamentos vão auxiliar muito nos serviços diários para garantir as melhores condições de trabalho no campo. Além disso, os novos equipamentos poderão ser utilizados em outras ações para benefício da população”, explicou Vaccari.

Também participaram da videoconferência, a vice-governadora Jaqueline Moraes; o prefeito de Castelo, Domingos Fracaroli; e o deputado estadual Coronel Alexandre Quintino. As lideranças do município e a população em geral puderam acompanhar a transmissão ao vivo pelas redes sociais.

