Marataízes confirma duas mortes por coronavírus no mesmo dia, total vai a 5

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 288

A Prefeitura de Marataízes informou na tarde desta sexta-feira (15), por meio das redes sociais, a segunda morte registrada somente hoje por coronavírus. Ao todo já são cinco óbitos. A pequena cidade litorânea segue liderando o número de infectados e mortos no Sul do Espírito Santo.

Dados do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde atualizados também revelam que o município contabiliza 88 infectados.

A Prefeitura foi a primeira da região a decretar estado de calamidade em 24 de março, mas sem adotar medidas de isolamento social, e tais medidas, numa espécie de “lockdown”, por determinada em portaria publicada na última quarta-feira (13), só terão início no próximo domingo (17).

Nas suas redes sociais, como sempre tem feito, a municipalidade segue lamentando as mortes. “É com grande pesar que a Prefeitura Municipal de Marataízes, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), informa o quinto óbito deste município, provocado pelo novo Coronavírus (COVID-19). Trata-se de uma mulher de 39 anos, com doença cardiovascular crônica, incluindo hipertensão, diabética e com obesidade, moradora da localidade da Barra de Itapemirim”.

