Em 24h, Caparaó e Sul do ES registram mais 90 casos e somam 998 infectados por coronavírus

Em 24 horas, mais 90 casos do novo coronavírus foram confirmados nas regiões Sul e Caparaó do Espírito Santo, além de mais uma morte. Cidades como Rio Novo do Sul, que há mais de uma semana não registrava infectados, voltaram a confirmar casos da doença.

A regiões já somam 998 casos da Covid-19 e 35 mortes. Os dados foram atualizados na tarde desta terça-feira (26) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) pelo Painel Covid-19. Os curados são 506.

Cachoeiro de Itapemirim, que registrou mais uma morte, continua liderando em casos na Região Sul com 191 infectados, 86 curados e oito óbitos. Marataízes é município sulino com mais mortes, nove, e o segundo em casos com 174 infectados e 66 curados.

No Caparaó, a cidade com mais casos é Guaçuí com 30 infectados, 16 curados e duas mortes. Em seguida vem Bom Jesus do Norte com 24 casos, 15 curados e nenhum óbito.

Veja a lista das cidades:

