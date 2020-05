Em 24 horas, municípios da Região Serrana do ES registram 28 novos casos de Covid-19

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 47

A Região Serrana do Espírito Santo registrou 28 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. No total, 542 pessoas foram infectadas pela doença, 368 estão curadas e 18 não resistiram e morreram. Marechal Floriano é o município com mais casos: 83, seguido de Santa Teresa (82) e Domingos Martins (79). A cidade com mais mortes é Afonso Cláudio, onde 6 pessoas perderam a vida para a doença.

