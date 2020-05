Educação de Anchieta vê tecnologia como grande aliada durante pandemia

Por Redação - Redação 11

No início deste ano a Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Educação, anunciou a aquisição de 480 chromebooks – laptop concebido pelo Google – com intuito de recolocar as unidades escolares no caminho do uso das tecnologias e metodologias inovadoras. Os equipamentos foram adquiridos para serem utilizados pelas escolas municipais em laboratórios de informática móvel. Com eles, o município passou a ter direito as ferramentas do Google for Education.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Carlos Ricardo Balbino, os laptops seriam entregues em abril às unidades escolares, porém, com o acontecimento da pandemia provocada pelo novo coronavírus (Covid-19), não foram entregues. Mas o Google for Education estão sendo utilizadas como ferramenta de comunicação remota entre os profissionais da educação e conselhos municipais.

“Os chromebooks estavam prontos para serem entregues às escolas quando aconteceu a pandemia, entretanto, as ferramentas do Google for Education, que passamos a ter direito, estão possibilitando desenvolver as ações da Secretaria e das escolas para enfrentamento desse período. Estamos utilizando essas ferramentas para realizar reuniões de forma remota com os conselhos municipais, diretores, professores e pedagogos”, disse.

Balbino também explicou que o calendário de formação de professores será retomado este mês, por meio da tecnologia. “Além de eficiente, esse tipo de ferramenta permite a gravação das reuniões, a participação de até 250 pessoas numa reunião e garante a continuidade dos trabalhos, mesmo com o isolamento social, assegurando a saúde de todos os envolvidos”, conta.

Mais tecnologia para as escolas

As escolas também estão adotando as ferramentas do Google for Education para definir suas ações e chegar de forma qualitativa ao maior número de alunos. As reuniões com os professores também são remotas, todas as segundas-feiras. As escolas de ensino fundamental estão adotando o Google Sala de Aula, para mediação das atividades e contato com os alunos. Além de utilizar outros meios de mediação que envolve ferramentas e aplicativos mais simples. As escolas estão mantendo o contato com alunos e seus familiares e enviando atividades.

“Ninguém estava preparado para uma pandemia nesse nível. Estamos todos aprendendo a utilizar ferramentas que não faziam parte do nosso cotidiano e estamos descobrindo que já poderíamos estar utilizando-as e que devemos continuar a utilizá-las, mesmo após a o isolamento social”, defende o secretário.

A Secretaria de Educação também já tinha detectado que precisava investir em tecnologia. Os investimentos iniciaram com a compra de chromebooks e das ferramentas do Google for Education e com a adesão ao Programa Escolas Conectadas. Segundo informações da Secretaria, a formação de professores em 2020 já contava com oficinas com essa temática.

Para auxiliar os professores a utilizar as ferramentas do Google for Education, a Secretaria de Educação tem preparado pequenos vídeos demonstrativos e vai iniciar uma formação para profissionais da educação voltada ao uso destas ferramentas.

Após a pandemia, os equipamentos serão entregues às unidades escolares para que os alunos possam utilizar nos laboratórios de informática móvel, atendendo cerca de 4.500 estudantes da rede municipal.

