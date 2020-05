Dos 28 infectados por Covid-19 em Marataízes, 10 estão internados na UTI

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 285

Advertisement

Advertisement

Marataízes continua liderando o ranking de casos do novo coronavírus na Região Sul do Espírito Santo com 28 casos, sendo quatro novos registros em 24 horas. Os dados foram divulgados no Painel Covid-19 pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) na tarde desta segunda-feira (4).

Segundo detalhamento dos casos divulgado pela Secretaria de Saúde do município divulgado às 16 horas no site da Prefeitura, 10 pacientes estão internados em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) cujo hospital não foi informado, outros seis estão em enfermarias e 26 casos estão em investigação. Duas pessoas estão curadas.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Já foram 89 notificações para a doença, sendo 34 resultados negativos. Um outro caso que totalizaria 29 confirmações na cidade trata-se de paciente que reside em outro estado, possui família em Marataízes, procurou atendimento no município e foi testado positivo para Covid-19.

Prefeitura

Em seu boletim, a Prefeitura informa que todos os procedimentos para garantir a recuperação da saúde dos pacientes estão sendo adotados e que os dados pessoais dos pacientes são invioláveis de acordo com a Constituição Federal, estando protegidos por sigilo pela Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). A violação destes direitos está sujeita a responsabilização administrativa, cível e criminal.

Além de Marataízes, as cidades do Sul com mais casos são: Alfredo Chaves (20 casos), Cachoeiro de Itapemirim (19 casos), Guaçuí (13), Anchieta (11), Piúma (11), Bom Jesus do Norte (10), Presidente Kennedy (7 casos e 1 óbito), Castelo (5 casos), Itapemirim (5 casos), Iconha (4), Rio Novo do Sul (4), Alegre (3), Apiacá (3), Mimoso do Sul (3), São José do Calçado (3), Irupi (2), Jerônimo Monteiro (2), Ibitirama (1), Iúna (1 caso que foi a óbito) e Muniz Freire (1).

O Sul do Estado totaliza 156 casos e duas mortes.

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.