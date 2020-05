Doações de sangue no ES caem durante a pandemia; saiba como ajudar

Por Redação - Redação 5

Advertisement

Advertisement

As unidades do Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia Marcos Daniel Santos (Hemoes) de Vitória, Linhares, São Mateus e Colatina registram estoques de todos os tipos de sangue abaixo do limite aceitável nessa pandemia.

Segundo informou a diretora do Hemoes, Marcela Gonçalves Murad, há uma preocupação pela velocidade na queda do estoque diário, que pode ter como consequência a falta de hemocomponentes. “Desde o início da pandemia, mais precisamente do isolamento social, temos trabalhado com estoque crítico. Não há substituto para o sangue, por isso precisamos que a população colabore com doações regulares para manter os estoques em níveis adequados”, disse.

O atendimento em todas as unidades é por meio de agendamento. A medida visa a reduzir a circulação de pessoas nos locais para evitar aglomeração, reduzindo a possibilidade de transmissão do novo Coronavírus (Covid-19). “Limitamos o número de pessoas dentro das unidades e vale reforçar que quem está com sintomas gripais não deve comparecer para doação”, explicou a diretora.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Pessoas que tiveram diagnóstico positivo para o Coronavírus podem realizar a doação após 30 dias sem apresentar sintomas.

Agende sua doação hoje mesmo:

-Hemocentro de Vitória

Endereço: Avenida Marechal Campos, 1.468, Maruípe | Telefone: 3636-7920

Advertisement

-Unidade de Coleta de Sangue da Serra

Endereço: Avenida Eudes Scherrer Souza, s/nº (anexo ao Hospital Estadual Dório Silva) | Telefone: (27) 3218-9429

-Hemocentro de Linhares

Endereço: Av. João Felipe Calmom, 174-298 – Centro | Telefone: (27) 3264-6000

-Hemocentro de Colatina

Endereço: R. Cassiano Castelo, 276 – Centro | Telefone: (27) 3717-2800

-Hemocentro de São Mateus

Endereço: Rodovia Otovarino Duarte Santos, Km 02, Parque Washington | Telefone: (27) 3767-7954

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.