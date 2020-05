Distritos e localidades de Cachoeiro recebem ações orientativas de prevenção à Covid-19

Por Redação - Redação 36

Com a realização de uma barreira sanitária e educativa no distrito de Itaoca, nesta segunda-feira (25), a Prefeitura de Cachoeiro deu início a uma série de ações de combate ao novo coronavírus com foco no interior do município. As atividades são coordenadas pelo Sistema de Comando em Operações (SCO) de enfrentamento à doença e seguirão até o fim desta semana.

Instalada em uma das entradas da sede de Itaoca, a barreira abordou 258 pessoas em veículos, que receberam panfletos informativos e tiveram a temperatura corporal aferida por servidores municipais. Não houve registro de febre.

A partir desta terça-feira (26), será realizada uma ação volante, com distribuição de material educativo e carros de som, das 7h às 16h, em outras regiões do interior.

Primeiro, serão visitados Pacotuba, Bananal do Norte, Monte Alegre, Pedra Lisa, Jacu, Burarama, Campos Elíseos, Jaboticabeira, Conduru, Km 9 e Coutinho. Na quarta (27), Duas Barras, Valão de Areia, Itaóca, Usina São Miguel, Cachoeira Alta, São Vicente, Monte Verde, São José de Cantagalo, Bom Jardim, Independência, Boa Vista, Alto São Vicente, Vargem Alegre, Fruteiras Quente e Itaoca.

Na quinta-feira (28), será a vez das regiões do Aeroporto, Moitãozinho, Córrego dos Monos, Bebedouro, Córrego do Brás, Santa Fé de Baixo, Santa Fé de Cima, Desengano, Mangueira, Areal e Coutinho. Já na sexta (29), Itabira, Urtiga, Cobiça, Santa Rosa, Salgadinho, Soturno, Gironda, Alto Moledo, Bom Jardim (Josélio), Monte Líbano e Village da Luz.

O roteiro será finalizado, no sábado (30), nas regiões da Gruta, Poço Dantas, Timbó, São João da Lancha, Retiro e Tijuca.

“É mais uma ação que está contida no planejamento operacional do SCO, no eixo prevenção. Nosso desejo é abranger o máximo de pessoas possível, para que possamos prevenir nossa população contra essa doença”, salienta o coordenador do SCO, Ruy Guedes.

“Considero muito importante esta ação no meio rural, para que, também, os agricultores, seus familiares e todos os moradores do interior conheçam as medidas de prevenção e possam se proteger mutuamente”, ressalta o secretário de Agricultura e Interior de Cachoeiro, Robertson Valladão.

