Distanciamento social com alegria: projeto leva música a idosos de Muniz Freire

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 71

Colaboração: Diórgenes Ribeiro

Supervisão: Fernanda Zandonadi

Como forma de amenizar os efeitos do isolamento social causados pela pandemia de Covid-19, a equipe de músicos e oficineiros do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), Gilson Santos, Gilson Libaino e Welder Oliveira, além do educador físico Rafael Saad, estarão levando a música ao lar das pessoas que fazem parte do grupo de idosos da Educação Física do SCFV, para a Apae, Santa Casa e profissionais da saúde.

A ideia faz parte do projeto CantaroLAR e surgiu em Muniz Freire para levar boa música aos idosos. Além disso, o objetivo é levar música aos colaboradores das entidades e setores públicos da cidade. É um projeto originalmente criado pelo coordenador musical do CRAS de Linhares, Maestro Adimar Zardo, que incentivou a realização desse projeto no município.

“Todos os cuidados estão sendo tomados, uso de máscaras, higienização das mãos e equipamentos. Exemplo disso é o uso da caixa de som sem fio, que adotamos para não entrarmos dentro das instalações e evitar o contato físico com os atendidos e servidores”, afirmou Gilson Santos.

