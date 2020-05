Disk Aglomeração em Cachoeiro já recebeu mais de 1 mil denúncias

Por Redação - Redação 56

Advertisement

Advertisement

O Disk Aglomeração da Prefeitura de Cachoeiro recebeu, até a tarde desta sexta-feira (29), 1.143 denúncias. A central de atendimento foi criada no início deste mês de maio, para receber demandas da população relacionadas ao não cumprimento das medidas restritivas no município para o combate à Covid-19, tanto em áreas públicas, quanto em estabelecimentos e locais privados.

A maioria das denúncias continua relacionada a bares, atualmente, proibidos de atender, presencialmente: 502. O relatório da central de atendimento aponta, ainda, um grande número de denúncias relacionadas a aglomerações em residências (177) e nas ruas (119). Também há um número significativo de reclamações a respeito de descumprimento de regras de funcionamento de estabelecimentos: 155.

Em relação aos bairros, Gilson Carone é o que lidera o ranking de demandas, com 61. Logo em seguida, estão Vila Rica, com 53, e Novo Parque, com 33 denúncias.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Após o recebimento das denúncias, a central do Disk Aglomeração encaminha as demandas para a equipe de fiscalização da Prefeitura de Cachoeiro ou para a Guarda Civil Municipal (GCM), de acordo com o tipo de denúncia.

“Desde o início das atividades Disk Aglomeração, temos um balanço positivo. A população tem contribuído no trabalho de fiscalização realizado pela prefeitura e, ao mesmo tempo, se conscientizando mais sobre a importância de todos no combate pandemia no município”, afirma o prefeito Victor Coelho, que visitou a central do Disk Aglomeração nesta sexta-feira (29).

Contatos do Disk Aglomeração

Para fazer denúncias no Disk Aglomeração, que funciona 24h, basta entrar em contato pelo telefone 153. Outro canal de atendimento é a página cachoeiro.es.gov.br/ ouvidoriageral.

Advertisement

Novas regras de funcionamento

A população deve ficar atenta às novas normas de funcionamento dos estabelecimentos para o fim de semana. Com a publicação do decreto nº 29.480, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim tornou as regras mais restritivas, tendo em vista que o município passou a se enquadrar na categoria de “grau moderado” de risco de propagação do novo coronavírus.

Confira aqui as regras de funcionamento estabelecidas no decreto nº 29.480.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.