Dia das Mães: pacientes internadas vão ter brindes, cardápio especial e videochamadas com a família

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 70

O Dia das Mães esse ano será diferente de todos os outros. Por causa da pandemia do coronavírus e, consequentemente o isolamento social, as mamães internadas não poderão receber visitas no próximo domingo dos filhos e familiares.

Mas para amenizar a ausência e deixar o Dia das Mães especial, a Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro, filial Castelo, Lar dos Idosos Adelson Rebello Moreira e Hospital Menino Jesus preparam uma programação especial para alegrar o dia dessas pacientes.

Na Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro, as pacientes mamães vão receber mensagens enviadas pelos filhos. O texto foi enviado pela Internet e o Grupo de Humanização será o responsável pela entrega.

Em Castelo, as mamães que passarão o domingo longe da família receberam mimo especial preparado pelos funcionários.

Para a técnica de enfermagem, Lauangel Marçal, que trabalha na maternidade da filial Castelo, é um privilégio estar ao lado das mamães nesse momento tão lindo e único.

“O sentimento é de alegria de poder acompanha o início da vida.Tenho satisfação em exercer minha profissão”, disse.

No Hospital Menino Jesus, em Itapemirim, existe toda uma expectativa para conhecer a primeira mulher a dar a luz no domingo e comemorar o Dia das Mães com o melhor presente: a vida! Mãe e bebê serão homenageados nas redes sociais.

Videochamadas

Já no Lar dos Idosos as mães vão poder ver os filhos por meio de videochamadas. O recurso já vem sendo utilizado para amenizar a saudade da família nesse período de isolamento social.

A gerente administrativa do Lar, Cintia Melo Silvia Gaspar, explicou que normalmente nessa época a família levaria o idoso para almoçar com os filhos.

“Mas como as saídas foram suspensas para evitar a propagação da covid-19, a gente resolveu fazer um almoço com cardápio especial e vamos distribuir brindes para elas”, disse.

