Dez municípios do Sul do ES somam 16 mortes por coronavírus; veja a lista

Dez municípios da Região Sul do Espírito Santo registram óbitos por covid-19. O dado foi retirado do Painel Covid-19, da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) neste sábado (16). A região somam 16 mortes pela doença.

A cidade litorânea de Marataízes, com pouco mais de 35 mil habitantes, lidera no Sul do ES com 90 casos confirmados do coronavírus e cinco óbitos. Por outro lado, a boa notícia é de que 22 pessoas já estão curadas.

Em seguida, está Presidente Kennedy e Alfredo Chaves, com duas mortes registradas em cada município. Veja a lista.

Marataízes — 5 mortes

Presidente Kennedy — 2 mortes

Alfredo Chaves — 2 mortes

Cachoeiro de Itapemirim — 1 morte

Castelo — 1 morte

Itapemirim — 1 morte

Iúna — 1 morte

Muniz Freire — 1 morte

Piúma — 1 morte

Vargem Alta — 1 morte

