Deputado Luciano Machado doa 30% do salário para o Hospital de Alegre

Nesta segunda-feira (25), o deputado estadual Luciano Machado (PV) esteve em Alegre com representantes da Casa de Caridade São José. No encontro, foi formalizada a doação de 30% do salário, entregue em mãos aos representantes do hospital do município.

O Projeto de Lei 214/2020, que prevê a doação de 30% dos salários de todos os 30 deputados durante o período de pandemia do novo coronavírus, teve o pedido de urgência rejeitado pela maioria, o que dificulta a rapidez na discussão e votação do PL.

“Esse valor que estou doando é pouco perto do que precisam, mas pode ser entendido como um símbolo: podemos fazer uma política de qualidade”, disse o deputado.

Sobre a Casa de Caridade São José, hospital que já teve grande importância no atendimento na Região do Caparaó, atualmente passa por um momento de dificuldade. Dívidas adquiridas impossibilitam a entidade de receber recursos, como emendas parlamentares. “Destinei ainda R$100 mil através de emenda, que só foi possível o recebimento via liminar na Justiça, devido o momento de excepcionalidade da pandemia”, explica Luciano.

O deputado tenta junto ao Governo do Estado reestruturar a unidade, considerando o hospital como saída para atender demandas reprimidas de toda a Região do Caparaó, desafogando unidades como a Santa Casa de Guaçuí e os hospitais estaduais de Jerônimo Monteiro e São José do Calçado.

