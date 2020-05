Delegado de Piúma e dois PMs são flagrados com maconha em Vila Velha

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 181

O titular da Delegacia de Piúma, David Santana Gomes, e dois policias militares – afastados da Instituição por motivo de doença – Juliano Araújo dos Santos e Cleyton Correia Gavi, foram detidos em Vila Velha e levados à Delegacia do município para prestar esclarecimentos após serem flagrados com drogas.

O delegado que atua no Sul do ES e mora em Vila Velha foi acompanhado pelos dois PMs até uma residência, no bairro Morada do Sol, segundo eles, para prender um traficante.

Um vizinho percebeu a movimentação estranha, acionou a PM, que esteve no local e flagrou o trio carregando sacolas com tabletes de maconha. Para a polícia, os três explicaram que haviam recebidos denúncias de que na casa, usada por um traficante, haviam drogas.

Na sacola, haviam 17 tabletes de maconha, além de uma pistola Taurus, calibre 380, com 12 munições intactas.

De fato, o que chama atenção neste caso, é que, apesar de morar em Vila Velha, o delegado atua em Piúma, além de participarem da ação, dois policias que não estão na ativa, já que possuem afastamento por problemas de saúde e a operação não foi, segundo a PC, sinalizada para o delegado da jurisdição.

A casa onde a droga foi encontrada pertence ao irmão de um capitão da PM. Segundo informações a residência é alugada para temporada, e foi alugada recente através de anúncio pelo OLX, porém o proprietário não soube informar no nome do morador.

O que diz o delegado

Em suas redes sociais, Santana afirmou que após investigações, pediu ajuda das polícias para efetuar a prisão e apreensão, mas não obteve resposta. Pedindo então, aos dois colegas da PM, para ajudá-lo na missão. O caso será investigado pelas corregedorias das respectivas instituições.

