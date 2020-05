Covid-19: ES tem mais 891 casos e 27 mortes em 24 horas

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 75

Os casos de Covid-19 no Espírito Santo subiram para 12.375 com mais 891 infectados nas últimas 24 horas. O número de mortes subiu para 538, sendo 27 registradas em um dia.

As informações constam no Painel Covid da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) desta quinta-feira (28). A taxa de letalidade no Estado é de 4,35% e o total de curados já soma 7.012.

As cidades como mais casos e mortes são: Serra com 2.302 e 136 óbitos, Vitória com 2.225 e 88 óbitos e Vila Velha com 2.11 e 82 óbitos.

