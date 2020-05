Corpo de Bombeiros divulga telefones de emergências para nova região de Venda Nova

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 109

Advertisement

Advertisement

A unidade do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) que atende a nova região de Venda Nova do Imigrante divulgou, na noite deste sábado (29), que o telefone 193 está inoperante momentaneamente.

Caso haja alguma situação de emergência, o 4º BBM de Marechal Floriano está atendendo pelo número (27) 3288-1672 e para a 2ª Cia de Venda Nova do Imigrante pelo telefone (28)98809-1587.

Composto por 38 bombeiros militares, 07 viaturas e toda a variedade de equipamentos de bombeiros, o quarte da 2ª Cia fica situado às margens do KM 108 da BR 262, atende os municípios de Venda Nova do Imigrante, Laranja da Terra, Afonso Claudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Ibatiba, bem como partes de Domingos Martins, Iúna, Irupi, Muniz Freire, Castelo, Alfredo Chaves, Vargem Alta e Santa Maria de Jetibá.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Já o 4º BBM fica sediado em Marechal Floriano, tem sob sua responsabilidade os municípios de Marechal Floriano e Domingos Martins, em uma área de 1.511 km2 com uma população de 46.109 mil habitantes.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.