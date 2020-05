Coronavírus: taxa de ocupação de UTI na rede privada capixaba chega a 65%

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 182

A ocupação dos leitos das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) da rede privada do Espírito Santo está com ocupação de 65,56%, segundo informou o secretário de Estado de Saúde, Nésio Fernandes. Ele disse ainda que, do total, 14% correspondem a pacientes com Covid-19 e mais de 50% são de pessoas com doenças respiratórias. A rede privada, no Estado, conta com 27 hospitais.

“Adotamos uma estratégia que utilizou a premissa de não comprometer oferta de leitos privados. O Espírito Santo paga R$ 1,6 mil por cada leito. Já os planos pagam de R$ 3,5 a R$ 6 mil em alguns casos”, ressalta o secretário.

Ele afirma ainda que a estratégia capixaba é adequada, expandiu a rede própria junto aos filantrópicos e leitos da rede privada. “Isso representa muitos hospitais de campanha, que são frágeis, e representam unidades assistenciais temporárias, para média e baixa complexidade, como enfermarias, que hoje temos 58% de ocupação”.

