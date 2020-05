Sul do ES tem aumento na ocupação de leitos de UTI e Casagrande garante mais 37 unidades para a região 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 834

Referência em tratamento contra à covid-19, a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim abriga, até está quinta-feira (30), 11 pessoas de diversos municípios do Sul do Espírito Santo na UTI da unidade, o setor que tem 14 leitos com respiradores foi separado para pacientes com coronavírus.

Segundo o governador, Renato Casagrande, mais 37 leitos de UTI para atender infectados com a covid-19 serão instalados no Sul do Estado. Itapemirim tem, atualmente, 10 leitos, e na próxima segunda-feira (4), receberá mais 10.

Ainda de acordo com Casagrande, a região Sul aumento expressivamente o número de ocupação de leitos pela doença. Na próxima semana, a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim passará a funcionar com mais 27 leitos de UTI para pacientes com coronavírus.

