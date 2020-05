Conceição do Castelo registra primeiro caso de Covid-19

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 214

O município de Conceição do Castelo registrou o primeiro caso positivo de Covid-19. A paciente é uma mulher com idade entre 30 e 39 anos, moradora do bairro São João da Barra.

Não há informações se a mulher tem algum tipo de comorbidade. Os dados foram detalhados no Painel Covid-19, do Governo do Estado, nesta terça-feira (5).

