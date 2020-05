Comerciantes se reinventam e dão a volta por cima produzindo máscaras contra à Covid-19

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 117

Muitos comerciantes e micros e pequenos empresários sofreram nos dois últimos meses com a queda na receita com a pandemia do novo coronavírus. Principalmente, quem trabalha com festas, personalizados, lembrancinhas e afins, já que continuam proibidas as aglomerações, como casamentos e aniversários.

Como é o caso da artesã Tamires Thompson, de Cachoeiro de Itapemirim, que com os novos decretos, teve diversas encomendas para festas canceladas. Porém, para driblar a crise, Tamires investiu na fabricação de máscaras para proteção contra à covid-19, que vão desde tecidos lisos, coloridos e até mesmo personalizadas, com frases ou desenhos que a pessoa desejar.

1 de 4

Com a obrigatoriedade do uso de máscaras nos comércios locais, a artesã conseguiu se sair bem em meio à crise. “Tive que me reinventar. Até lembrancinhas de nascimento foram canceladas. Com a possibilidade de ficar sem dinheiro, juntei o útil ao agradável. Fiz moldes, testei, deu certo. Passei a produzir as máscaras e estou conseguindo me manter”, disse.

Ainda segundo Tamires, no momento atual, com a queda das produções personalizadas, a renda da fabricação de máscaras tem se igualado ao que ele costuma ganhar quando produz seus artesanatos.

O comerciante Marcelo Miller, de Rio Novo do Sul, dono de uma empresa que fabrica uniformes viu a produção cair de um dia para o outro, e para não ter que demitir seus funcionários, viu na produção de máscaras a oportunidade para driblar a crise.

“Tudo parou de uma hora para outra. Decidimos então produzir as máscaras para empresas e estabelecimentos que podiam funcionar. Criamos uma linha infantil com diversas estampas, outras com a logo da empresa, e também as máscaras de TNT, que são descartáveis”.

1 de 3

Com a fabricação dos protetores faciais, o empresário conta que não pensou duas vezes, e manteve preço justo. “Não adianta eu está bem, e meu próximo não. Temos que ter responsabilidade social. Enquanto outras empresas vendiam pelo dobro do preço. Nós mantemos o valor de R$ 5”, disse.

Ainda segundo Marcelo, a presa teve queda no rendimento, mas está conseguindo lucrar de 30% a 40% com a vendas das máscaras.

“Não é a mesma coisa, estamos contendo os gastos, para manter os funcionários. E estamos investindo na produção das máscaras para atender todos os públicos com preço e qualidade”, finalizou.

Como higienizar máscaras de tecido

Faça a imersão da máscara em recipiente com água potável e água sanitária (2,0 a 2,5%) por 30 minutos. (O produto de limpeza tem que ser adequado em caso de tecido estampado para não causar manchas)

A diluição é de 1 parte de água sanitária para 50 partes de água (10 ml de água sanitária para 500ml de água potável); Após o tempo de imersão, realizar o enxágue em água corrente e lavar com água e sabão;

Após lavar a máscara, a pessoa deve higienizar as mãos com água e sabão;

A máscara deve estar seca para sua reutilização; Após secagem da máscara passe com ferro quente e acondicione em saco plástico;

Troque a máscara sempre que apresentar sujidades ou umidade; Descarte a máscara sempre que apresentar sinais de deterioração ou funcionalidade comprometida.

