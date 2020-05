Com 204 infectados, Cachoeiro é o 7º município com mais casos de coronavírus no Estado

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 869

Mais 13 casos da Covid-19 foram confirmados em Cachoeiro de Itapemirim nesta quarta-feira (27) e o total de infectados é de 204, sendo 86 curados.

O município sulino é o que mais registra casos na região e é o sétimo em todo o Estado. Nesta semana, cachoeiro passou do risco leve para o moderado no Mapa de Risco para a doença no ES e adotou novas medidas de prevenção à doença como a alteração no funcionamento do comércio.

Na Região Sul, que já soma 1.060 casos, com 35 mortes, houve alteração na lista das cinco cidades com mais registros, que são: Marataízes 185 casos e 10 mortes, Presidente Kennedy 105 casos e 2 mortes, Itapemirim 76 casos e 3 óbitos, Alfredo Chaves 66 casos e 2 óbitos e Mimoso do Sul com 60 casos.

