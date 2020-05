Ceasa Sul adota novas medidas preventivas contra a covid-19

A unidade da Central de Abastecimento do Espírito Santo em Cachoeiro (Ceasa Sul), localizada no bairro Coramara, agregou novos procedimentos à sua estratégia de prevenção à Covid-19.

Para entrar no pavilhão, é preciso passar por um tipo de barreira sanitária, em que é feita a aferição da temperatura, a entrega de material educativo sobre o combate à doença e a verificação do uso de máscara, que é obrigatório.

“A identificação de sintomáticos é comunicada à Secretaria Municipal de Saúde, para as providências necessárias”, explica o secretário municipal de Agricultura e Interior, Robertson Valladão.

Ele também frisa que, desde o início da pandemia, a central faz um trabalho de orientação para os lojistas sobre as medidas sanitárias a serem cumpridas. O local é um dos pontos do município que recebe o serviço de desinfecção com uso de hipoclorito de sódio, realizado pela Prefeitura.

Ainda de acordo com Valladão, outra medida a ser implantada no acesso ao Ceasa, nas próximas semanas, é a instalação de um “rodolúvio”, espécie de tanque-raso com hipoclorito de sódio, para desinfecção dos veículos.

“Procuramos sempre seguir as recomendações e vamos nos ajustando de acordo com as necessidades e orientações sugeridas. A instalação do rodolúvio já está em processo de implantação. Como o vírus pode sobreviver em superfícies por dias sob certas condições, as superfícies, potencialmente, contaminadas com o novo coronavírus devem ser higienizadas regularmente. Em breve, contaremos com mais essa medida sanitária no município”, frisa o secretário.