Cartão Reconstrução: 33 famílias receberão benefício nesta quarta (6) em Cachoeiro

Por Redação - Redação 146

Advertisement

Advertisement

A segunda remessa do Cartão Reconstrução ES, para moradores de Cachoeiro, será entregue nesta quarta-feira (6), informa a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes). Desta vez, serão contempladas mais 33 famílias que tiveram imóveis atingidos pela enchente de janeiro deste ano – veja a lista com os nomes dos beneficiários.

Para a retirada, o titular do benefício deverá comparecer à agência do banco Banestes, localizada na rua Vinte e Cinco de Março, Centro, portando um documento de identificação com foto, das 9h às 11h.

Ao comparecer ao local, a Semdes orienta que os beneficiários respeitem as recomendações preventivas relacionadas ao coronavírus, como manter distância segura entre si, higienizar as mãos, sempre que possível, e utilizar máscaras de proteção.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O auxílio financeiro de R$ 3 mil concedido pelo governo estadual poderá ser usado para compra de material de construção para reformas nos imóveis afetados pela inundação, além de eletrodomésticos, móveis e de outros bens danificados no desastre.

Primeira etapa

No final de abril, a Semdes entregou os primeiros cartões para 289 famílias. Os cachoeirenses foram os primeiros beneficiários de todo o estado a receberem o auxílio. A retirada aconteceu em dois dias, no Pavilhão da Ilha da Luz.

Cadastro

A Semdes encaminhou, para a Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), 1.215 cadastros do Cartão Reconstrução ES feitos a partir de fevereiro.

Famílias que foram inscritas no Cadastro Único do governo federal (CadÚnico) até esta quarta-feira (6), que tenham renda de três salários-mínimos e que comprovem, com documento oficial emitido pela Defesa Civil ou pelo Corpo de Bombeiros, que suas residências foram atingidas pela enchente, têm direito ao benefício.

Advertisement

Quem se enquadra nesses critérios ainda pode fazer o cadastro para ter acesso ao auxílio. Para isso, é necessário ir à Semdes, que fica na Ilha da Luz, e funciona de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.