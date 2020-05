Campanha arrecada dinheiro para APAEs e Pestalozzi do ES; veja como ajudar

Por Redação - Redação 69

Advertisement

Advertisement

Em tempos de crise pela Covid 19, que atinge de forma mais dura as camadas menos favorecidas da sociedade e suas minorias, muitos usuários com Deficiência Intelectual e suas famílias estão vulneráveis.

Neste caminho, estamos conclamando você, ligado à OAB/ES, Bodes do Asfalto, Bodes Cooperativos e Maçons do Espírito Santo, a entrar nesta cruzada em ajuda aos mais necessitados espalhados pelo ES, que neste momento, as APAEs e Pestalozzi’s capixabas, também em crise de receitas financeiras, não estão conseguindo dar apoio integralmente a estas Pessoas com Deficiência Intelectual, que se mantinham única e exclusivamente pelas portas abertas destas Instituições, que prestam um maravilhoso trabalho filantrópico em todo solo capixaba.

Com esta campanha, atingiremos 97,44% dos municípios capixabas, que possuem uma APAE ou Pestalozzi

Advertisement

Dados das Instituições, gerados pela Crise Covid 19

Continua depois da publicidade

APAE – ES – 2.532 PCD em situação de extrema necessidade;

Pestalozzi – ES – 2.476 PCD em situação de extrema necessidade.

Doe o valor que puder, em favor deles.

Período da Campanha: 07/05/2020 à 31/05/2020

Advertisement



Para acompanhamento da Campanha Juntos Por Um Objetivo, cada entidade atuante na Campanha está indicando um membro para acompanhamento diário e prestações de contas à sua Entidade.

Comitê Gestor – Juntos Por Um Objetivo

Maçons ES – Benilson Cacholi – 22-99858-2944

Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/ES – Rodrigo Carlos Horta – 27-99962-0085

Bodes do Asfalto – ES – André Luiz R. Neves – 27-99986-3719

Bodes Cooperativos –Heitor M. Barroso – 22-99962-1516

Fepestalozzi – ES – Luiz Carlos C. Fedeszen – 27-99903-2985 – 27 999753492 – Victor Hugo

Federação das APAE’s do ES – Maurílio José M. Inês – 27-99971-6902

Conselho Consultivo

Marcelo Tunholi – Mimoso do Sul

Flávio Zandonadi – Venda Nova do Imigrante

Gilson e Patrick – APAE Alegre

Márcio Monjardim – Vitória

Robson Arlindo – Cachoeiro

Victor Hugo – Águia Branca

Ademi Andrade – Irupi

Antônio Carlos Azevedo – Marataízes

Carlos Demian – Venda Nova do Imigrante

Miguel Valiati – Piúma

Léo Cacholi – Muqui/Vitória

Kheytte Gomes – Vitória

Pedro Busato – Santa Leopoldina

Sidiney dos Santos – Colatina

Tim Bissoli – Venda Nova do Imigrante

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.