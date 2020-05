Caminhoneiro morre ao perder o controle do veículo e cair em um barranco em Bom Jesus do Norte

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 693

Um caminhoneiro morreu na manhã deste domingo (10) após perder o controle do automóvel e cair em um barraco, em Bom Jesus do Norte. O acidente aconteceu por volta das 9h, na Rodovia ES-297. A vítima, Gilson de Jesus, 53 anos, veio a óbito no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu quando, em uma curva, o motorista perdeu o controle da carreta, capotou na via e desceu um barranco de aproximadamente dois metros. A cabine ficou completamente destruída do lado do motorista, que estava sozinho no veículo. Ele seguia sentido a Apiacá e sua carteira nacional de habilitação (CNH) era de São Paulo.

O resgate, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estiveram no local e efetuaram o isolamento da área. A retirada da vítima teve que ser feita pela porta do carona. Em seguida a equipe da Polícia Civil foi acionada.

