Caixa abre 15 agências neste sábado no ES para pagamento do auxílio

Por Redação - Redação 78

Advertisement

Advertisement

A Caixa vai abrir 15 agências neste sábado (23) no Espírito Santo, de 8h às 12h, para atendimento aos beneficiários do lote mais recente da primeira parcela do Auxílio Emergencial que recebem pela Poupança Social Digital. Também poderão sacar os beneficiários do Bolsa Família que já começaram a receber a segunda parcela do auxílio nesta semana. Em todo o país serão abertas 902 unidades.

Antes de ir a uma agência para atendimento, os clientes devem consultar as unidades que estarão abertas neste sábado em sua localidade. Clique AQUI e veja a lista de agências

Agências abertas no ES

Advertisement

Continua depois da publicidade

Conforme o calendário divulgado pelo Ministério da Cidadania, podem sacar a partir de sábado, 2,1 milhões de cidadãos nascidos entre maio e julho constantes no lote mais recente recebido da Dataprev. Confira o escalonamento:

O calendário de pagamentos da segunda parcela para os beneficiários do Auxílio Emergencial que integram o Bolsa Família teve início na segunda-feira (18). No momento, podem realizar o saque 9,5 milhões de pessoas com número final de NIS entre 1 e 5. O calendário deste mês do Bolsa Família segue até a próxima sexta (29).

A Caixa ressalta ainda, que os trabalhadores que já têm os recursos da segunda parcela disponíveis para movimentação na Conta Poupança Social Digital farão a movimentação dos valores pelo aplicativo Caixa Tem, com as possibilidades de realização de compras e pagamento de contas. Esses não devem ir até as agências neste momento, já que terão que utilizar os recursos por meio do app.

Advertisement

Apoio dos municípios:

A Caixa fez parcerias com mais de 1.100 prefeituras municipais para a sinalização e organização das filas fora das agências. A partir desta semana, a triagem nas filas foi reforçada, de forma que aqueles que não estão na data respectiva de pagamento em espécie não permaneçam no local.

Segunda parcela antecipada para uso digital

De quarta-feira (20) até a próxima terça-feira (26), 31 milhões de beneficiários do Auxílio Emergencial recebem R$ 20,3 bilhões nas contas digitais criadas automaticamente para o público não integrante do Bolsa Família, uma antecipação dos valores do auxílio para movimentação digital, entre compras em sites credenciados para recebimento do cartão de débito virtual e pagamento de contas.

Mas se mesmo com essas possibilidades o beneficiário resolver realizar o saque em espécie, o ministério estipulou um outro calendário, também escalonado por mês de aniversário, iniciando a partir do dia 30 de maio. Nas datas indicadas para o saque em espécie, eventual saldo existente será transferido automaticamente para a conta em que o beneficiário recebeu a primeira parcela, sendo poupança Caixa ou conta em outro banco. A transferência dos valores por meio da conta poupança social digital para outros bancos só poderá ser efetuada a partir do início desse calendário de saque em espécie.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.