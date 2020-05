Cachoeiro ultrapassa Marataízes e lidera em casos da Covid-19 no Sul do ES

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 1203

Cachoeiro de Itapemirim registrou mais 20 casos da Covid-19 nas últimas 24 horas e soma 157 casos da doença. Com os números, a cidade ultrapassou Marataízes que agora tem 152 casos, e lidera em infectados no Sul do ES.

Os dados foram atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta sexta-feira (22) e mostram que 63 pessoas estão curadas. A cidade também registra quatro mortes pelo novo coronavírus. O bairro com mais casos é o Monte Líbano (10), seguido do Agostinho Simonato (9), Gilberto Machado, Novo Parque e Vila Rica (ambos com 7).

Atrás de Cachoeiro, os cinco municípios com mais casos são: Marataízes com 152 casos e oito mortes, Presidente Kennedy com 101 casos e dois óbitos, Alfredo Chaves com 59 casos e dois óbitos, Anchieta com 49 casos (sem mortes) e Itapemirim com 48 casos e uma morte.

