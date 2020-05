Cachoeiro: trânsito na ponte Carim Tanure terá interdição parcial neste sábado (9)

Por Redação - Redação 161

Na manhã deste sábado (9), a Prefeitura de Cachoeiro interditará, parcialmente, o trânsito na ponte Carim Tanure, que liga a avenida Pinheiro Júnior (Ibitiquara) à praça Jerônimo Monteiro (Centro). A medida visa garantir mais espaço para a formação e organização da fila para saque do auxílio emergencial na agência da Caixa Econômica Federal da região, de modo a evitar aglomerações que favoreçam a propagação do novo coronavírus.

O bloqueio no trânsito ocorrerá somente no período de funcionamento da agência bancária, que será das 8h às 12h.

“Com essa ação, mais uma vez, estamos buscando ajudar no cumprimento das medidas de distanciamento nas filas. Pedimos a colaboração da população para que evite, dentro do possível, transitar por esses locais, no horário do atendimento na agência”, destaca o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Jonei Petri.

Apoio da Guarda Municipal

A Guarda Civil Municipal (GCM) dará apoio à organização da fila, além de manter o trabalho de orientação das pessoas, a respeito do uso obrigatório de máscara, do espaçamento mínimo e do cumprimento das medidas de higiene.

