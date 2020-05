Cachoeiro reúne comando-geral para intensificar combate à Covid-19

Representantes das secretarias municipais da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e do Corpo de Bombeiros se reuniram para definir ações do Sistema de Comando Operacional (SCO) e do Centro de Comando-Geral (CGO), de modo a intensificar o combate à Covid-19 no município. A reunião foi realizada na tarde desta segunda-feira (4), no auditório do Centro de Manutenção Urbana (CMU) da prefeitura.

O SCO engloba o planejamento multissetorial das ações de combate à doença propagada pelo novo coronavírus, bem como os profissionais das unidades administrativas da prefeitura e demais órgãos do poder público nele envolvidos. O CCG, por sua vez, é formado pelo prefeito e auxiliares designados, direcionado a centralizar todas as decisões relacionadas ao tema.

Há, ainda, o Centro de Operações de Emergência em Saúde (Coes), estabelecido por decreto na semana passada, que envolve as atividades ligadas, especificamente, à área de saúde. A criação dessas três instâncias de comando é uma recomendação do governo estadual.

Entre as ações a serem planejadas estão o estabelecimento de barreiras sanitárias no município (que dependem da chegada de termômetros para serem implementadas), acompanhamento da evolução de casos da doença, fiscalização de cumprimento de medidas sanitárias, entre outros. O local escolhido para as reuniões e atividades de planejamento é a escola municipal Zilma Coelho Pinto, semelhante ao que ocorreu na enchente de janeiro deste ano.

“O combate ao coronavírus não está restrito à saúde; demanda um esforço transdisciplinar. E ele deve começar, em primeiro lugar, com cada indivíduo, com as famílias e só depois com o poder público. Todos precisam assumir suas responsabilidades”, destacou, na reunião, o capitão do Corpo de Bombeiros Anderson da Silva Francisco, que está auxiliando os municípios do sul do estado na formação dos SCOs.

“Antes mesmo de aparecerem casos confirmados em Cachoeiro, nós já estávamos treinando as equipes de saúde. Essa e outras ações, principalmente o isolamento social, permitiram que nós chegássemos até este ponto da pandemia com mais tranquilidade. A organização do CCG, SCO e Coes contribui para aprimorar esse trabalho, sobretudo em um momento em que verificamos uma tendência de elevação grande no número de casos, por conta do relaxamento da população nas medidas de distanciamento”, explicou a secretária municipal de Saúde, Luciara Botelho.

“Não exitaremos em tomar todas as medidas necessárias para conter o avanço da Covid-19 em Cachoeiro, mas precisamos muito do apoio dos moradores. Apenas 40% da população está cumprindo o distanciamento, segundo o governo estadual, e vemos muita gente andando nas ruas sem máscara, transitando sem necessidade. Por isso, fica o nosso apelo para que cada um faça a sua parte”, declarou o prefeito Victor Coelho.