Cachoeiro registra mais uma morte pela Covid-19 e já soma 264 casos confirmados

Por Guilherme Gomes

Mais uma morte foi registrada em Cachoeiro de Itapemirim em decorrência do novo coronavírus (Covid-19). De acordo com a atualização do Painel Covid ES, na tarde deste domingo (31). De acordo com o Painel Covid-19, a vítima seria um homem entre 60 a 69 anos e diabetes. O município chega agora ao total de 12 óbitos causados pela doença.

Ainda segundo o painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), mais quatro pessoas foram confirmadas com Covid-19 no município nas últimas 24h, atingido a soma de 264 casos. Deste total, 134 pessoas já estão curadas.

Os cinco bairros com mais registros de casos no município são: Agostinho Simonato (16), Gilberto Machado (14), Centro (12), Independência (12) e Monte Líbano (11). Mais detalhes sobre os bairros podem ser acessados no site do Painel Covid-19 ES.

O município continua liderando em casos na Região Sul, seguido por Marataízes com 229 casos e 15 mortes, Anchieta 148 e uma morte, Itapemirim com 119 casos e quatro mortes e Presidente Kennedy com 105 casos e três mortes.

